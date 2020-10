Mastini in pista ad Appiano: obiettivo i tre punti

Se non ci saranno “scherzetti” dell’ultim’ora, per i Mastini è giunto il momento di tornare in pista dopo lo stop forzato di settimana scorsa causa positivi nella compagine avversaria (allora era il Pergine). La formazione giallonera giocherà alle 19,30 di sabato 31 ottobre ad Appiano, al cospetto di quei Pirates che sono stati spesso avversari dei gialloneri nelle scorse stagioni, anche nella serie dei quarti playoff 2019.

Il Varese salirà in provincia di Bolzano quasi al completo anche se dovrà ancora fare a meno dello straniero Drolet e, probabilmente, anche di Michael Mazzacane. Coach Devèze però avrà quasi tutta la rosa a disposizione, carica dopo aver dovuto rinunciare alla partita di sette giorni fa, tramutata in “allenamento del sabato sera” a conferma di quanto i giocatori non vogliano sprecare neppure un minuto del tempo sul ghiaccio a propria disposizione (a Milano, lo ricordiamo).

L’Appiano sarà favorito sia dal ghiaccio amico, sia dal fatto che è la squadra che ha disputato il maggior numero di partite ufficiali fino a questo momento, cinque, e questo può risultare utile dal punto di vista del fiato e del pattinaggio. Il bottino per la verità non è molto esaltante, appena 5 punti e una sola vittoria, ragion per cui i Pirati vorranno fare risultato contro i Mastini a quota 3 sia di punti sia di gare disputate.

La difesa pare essere il punto debole della formazione di coach Lefebvre con 19 reti subite in questa prima fase del torneo. Il britannico Dowd guida l’attacco con tre gol e due assist per un totale di 5 punti, uno in più di quelli fatti segnare da Von Payr; da questa partita dovrebbe essere in pista anche l’ex bolzanino Vallerand prelevato dal campionato inglese. In porta si sono fino a qui alternati Gaiser e Paller ma nessuno dei due è finora titolare fisso. La gara di Appiano sarà diretta dai signori Leandro e Simone Soraperra (linesmen Brondi e Rivis) e verrà trasmessa sulla frequenze di Radio Village ma anche in streaming sul canale Youtube dell’HC Eppan.