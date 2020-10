Mattinata di guasti, ritardi su Luino, Varese e Saronno

Un guasto a un passaggio a livello a Besnate ha causato ritardi di prima mattina per i convogli sulla linea Luino-Gallarate-Milano, che viaggia con 14 minuti di ritardo (treno 25303).

Un secondo guasto da segnalare sempre all’alba ma stavolta a Varese ha causato disagi ancora più gravi con ritardi fino a 40 minuti sulla Malpensa-Varese-Mendrisio-Como: stanno intervenendo i tecnici di Rfi. Questo problema ha influito anche sulla circolazione della Porto Ceresio-Varese-Gallarate-Milano. Problemi, per il medesimo guasto anche sulla Treviglio-Milano-Varese (treni 23002, 23006)

Problemi anche sulla Saronno.Milano-Lodi: anche qui per via di un guasto è stata disposta la soppressione di due treni, il 23203 e il 23214.

Sulla Saronno-Seregno-Milano-Albairate la corsa 24104 oggi non sarà effettuata per un intervento di manutenzione straordinaria di convoglio in deposito.