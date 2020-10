Mauro Della Porta Raffo di nuovo esperto Usa a “Porta a Porta”: ma da casa sua

Torna Mauro Della Porta Raffo a Porta a Porta per commentare le elezioni americane di martedì prossimo, 3 novembre.

L’esperto varesino delle sfide politiche USA è dal 2004 ospite della trasmissione di Bruno Vespa su Rai Uno: questa però sarà la prima volta in cui parteciperà non dallo studio di Roma, ma dalla sua casa di Varese, a causa dei sempre più difficili spostamenti a causa del Covid.

«Verso le 22 vengono a casa mia quelli di ‘Porta a Porta’ per le riprese con uno ‘zainetto’ (sanno loro cosa diavolo sia) dei miei interventi – spiega Della Porta Raffo scherzosamente – Sarò protagonista per la prima volta non in studio ma da casa di tutta la trasmissione, che comincerà alle 23.30 per finire alle 6.30 del giorno seguente. Da stasera sono naturalmente a dieta al fine di perdere un tre chili almeno».