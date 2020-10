Meno odori e più acqua pulita, potenziato il depuratore di Canegrate

Sono in fase di conclusione i lavori di efficientamento del depuratore di Canegrate di Cap Holding. Il gruppo che si occupa della gestione dell’acqua nei Comuni dell’Alto Milanese della Città metropolitana di Milano, ha mostrato alla stampa i risultati dell’opera di potenziamento dell’impianto canegratese che nel settembre del 2019 avevano richiesto la chiusura per 12 giorni del depuratore con il conseguente sversamento di 24 mila mc di liquami nell’Olona. Un intervento necessario per effettuare i lavori tutelando la sicurezza dei lavoratori e per permettere di proseguire con l’efficientamento, per il quale sono stati impiegati 2,8 milioni di euro di investimento. L’obiettivo è quello di portare l’impianto a trattare e depurare più acqua, in modo più efficiente e sostenibile: meno consumo di energia, meno reagenti chimici e riduzione ai minimi livelli delle emissioni odorigene.

Le opere di intervento hanno riguardato nello specifico tre nuove vasche, che sono state trasformate da vasche di sedimentazione a “invasi di stoccaggio”, recuperando una significativa capienza nell’immagazzinamento delle piogge. «Ciò significa – spiega Cap Holding – che durante le forti precipitazioni, l’acqua piovana finisce nelle vasche, dove viene accumulata e poi rilasciata lentamente in testa all’impianto per il trattamento di depurazione completo. I lavori di revamping hanno inserito inoltre, un sistema di lavaggio che ripulisce gli invasi dai detriti. Di fatto il nuovo assetto del depuratore è in grado di trattare volumi di acqua significativamente importanti, e anche in caso di piogge, trattarli in modo efficiente, minimizzando le possibili fonti odorigene. Inoltre, l’impianto è stato dotato di un sistema di telecontrollo, che grazie a sensori posizionati sugli sfioratori è in grado di inviare da remoto e in tempo reale segnali di allerta ai tecnici competenti, per intervenire tempestivamente ogni volta che si rilevi un flusso di refluo verso un corpo idrico ricettore in assenza di precipitazioni, aiutando a individuare con più facilità gli eventuali casi di scarichi illeciti che possono verificarsi sul territorio».

Nel dettaglio sono stati effettuati i seguenti interventi: la sostituzione delle griglie fini e del compattatore del grigliato, al fine di migliorare la rimozione di materiali grossolani dal refluo nella fase di ingresso dell’impianto; l’intervento di ricalibrazione del processo di disabbiatura – che consiste nella rimozione di sabbie e solidi inerti, normalmente più pesanti e grossolani presenti nel refluo fognario - per favorire i flussi, migliorare il profilo idraulico nella fase di ingresso dell’impianto. Conversione delle vasche di sedimentazione primaria, sezione di trattamento fonte di criticità per la generazione di odori, a vasche di accumulo e laminazione dell’acqua di prima pioggia, del volume di circa 11.000 metri cubi, con realizzazione di relativo sistema di carico, svuotamento e lavaggio; Realizzazione di una nuova stazione di sollevamento e ripartizione delle portate al trattamento biologico per potenziare e migliorare il processo di depurazione dell’impianto; Realizzazione di una nuova stazione di stoccaggio e dosaggio per l’impiego di agente defosfatante, utile a rimuovere il fosforo e a depurare l’acqua; Sostituzione del sistema di ispessitori dinamici dei fanghi di depurazione con relative pompe, per ottimizzare l’addensamento e la concentrazione dei fanghi di supero con un maggiore risparmio energetico; Ricalibrazione del sistema di misura delle portate in uscita dall’impianto, operazione che consente di misurare ancora meglio i quantitativi di acqua trattata; Inserimento di un nuovo sistema automatico per la fornitura d’aria al comparto di trattamento biologico, per ottenere un trattamento di depurazione più efficiente e meno energivoro; Sostituzione dei quadri elettrici delle sezioni interessate dagli interventi.