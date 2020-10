Misteri d’autunno all’Oasi della Palude Brabbia

Un pomeriggio speciale quello di domenica 18 ottobre da trascorrere insieme ai volontari Lipu nell’Oasi della Palude Brabbia, immersa nei suoi colori autunnali ricchi di misteri, tutti da scoprire, con un laboratorio investigativo per bambini o con una speciale visita guidata nella riserva.

DETECTIVE IN NATURA – ore 14.30

Usa l’intuito assieme ai tuoi amici e risolvi i misteri della Palude!

Il laboratorio è rivolto a bambini di età compresa tra i 7 e i 12 anni che saranno suddivisi in speciali squadre investigative e dovranno risolvere, insieme, alcuni gialli naturalistici: tanto intuito e conoscenza della natura per ricostruire la scena del crimine.

Il costo per la partecipazione è di 7 euro a persona (4 euro i soci).

Per iscrizioni, compila il modulo a questo link.

PASSEGGIATA IN OASI – ore 14-30

Una visita guidata in Riserva integrale, accompagnati dai volontari Lipu, per apprezzare le atmosfere autunnali. La natura si prepara all’imminente stagione fredda tra chi fa provviste e chi sceglie un rifugio per il letargo.

Si consigliano binocolo e scarponi.

Il costo per la partecipazione è 5 euro a persona (3 euro per i soci).

Per iscrizioni, compila il modulo a questo link.

Per maggiori informazioni scrivere a oasi.brabbia@lipu.it oppure telefonare ai numeri 0332 964028 – 393 9153897.