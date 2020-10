Misure anti-legionella: serve registrare al catasto le torri di raffreddamento

Tra gli strumenti per contrastare la Legionellosi, è attivo il Catasto delle Torri di Raffreddamento: come noto, proprio dalle torri di raffreddamento possono svilupparsi dei focolai di Legionella. E’ quindi fondamentale che, come previsto dalla normativa, le imprese registrino i loro impianti al Catasto perché possano essere controllati da ATS nel caso di eventuali focolai. Ricordiamo che Busto Arsizio è stata interessata da un focolaio tra metà e fine agosto con un decesso e almeno 16 contagiati.

La registrazione è semplice: attraverso il Servizio Telematico Ge.T.Ra. – Gestione Torri di Raffreddamento è possibile notificare al Comune e senza soluzione di continuità alle ATS la presenza degli impianti di raffreddamento e le informazioni di cui alla “Scheda per la registrazione al catasto comunale delle torri di raffreddamento-condensatori evaporativi” prevista dalla normativa.

Il Servizio Ge.T.Ra. è raggiungibile all’indirizzo https://www.previmpresa.servizirl.it/getra/. I proprietari, caricando i dati degli impianti di raffreddamento nelle apposite maschere, inviano tramite il servizio on line, senza oneri aggiuntivi, la notifica e successivamente ogni nuova installazione, ogni modifica ed ogni cessazione permanente (entro novanta giorni).

Ove la notifica fosse già stata inviata, si invita cortesemente il proprietario ad una nuova trasmissione attraverso il servizio on-line, che gli consentirà di disporre del relativo archivio, oltre che di concorrere alla creazione del “Catasto delle torri di raffreddamento – condensatori evaporativi” del quale i Comuni sono titolari ai sensi della Legge Regionale.

La notifica attraverso il servizio, infatti, assegna a ciascun impianto di raffreddamento un univoco numero di registrazione regionale a cui il proprietario dovrà sempre riferirsi nel caso di un aggiornamento dei dati e a cui le ATS, nel sistema Impres@-BI, assoceranno i relativi controlli.

Assistenza Telefonica: contattare il numero verde “800.070.090” (orari da Lun a Ven non festivi dalle 09.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30) specificando all’operatore che viene richiesta assistenza per il Servizio “Ge.T.Ra.”. Assistenza via E-Mail: Inviare una mail all’indirizzo “spoc_prevenzione@lispa.it” indicando come oggetto la parola “Ge.T.Ra.”.