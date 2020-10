Una prima mondiale per Masolino: sulla Tv cinese Youku il documentario girato a Castiglione Olona

E’ online il documentario girato dalla Tv cinese Youku al Museo della Collegiata di Castiglione Olona.

Nel maggio 2019, il borgo accolse la troupe di Youku, emittente che vanta oltre un milione di iscritti sul suo canale YouTube, per la realizzazione di un documentario che ha finalmente visto la luce in questi giorni.

Insieme alle riprese degli affreschi di Masolino da Panicale in Battistero e Collegiata, gli operatori registrarono tutta la commozione del conduttore di fronte al ciclo di san Giovanni Battista, a lungo studiato, ma mai visto dal vero: il conduttore d’eccezione era il professor Chen Danqing (nella foto), famoso pittore, scrittore e critico d’arte cinese. Diplomato all’Accademia di Belle arti di Pechino e insegnante per alcuni anni presso l’Accademia di Belle arti Tsinghua, Chen Danqing è personalità di grande popolarità, non solo entro i confini nazionali ma anche negli Stati Uniti, dove ha vissuto a lungo.

A Masolino è stata dedicata un’intera puntata, nell’ambito della serie denominata Local Perspective: mezz’ora riservata alla Cappella Brancacci a Firenze e alla Cappella dei SS. Ambrogio e Caterina in San Clemente a Roma, ma soprattutto incentrata sulle ultime opere note di Masolino, gli affreschi di Castiglione Olona.

«Non c’è verso: quando vedi qualcosa stampato su carta è tutta un’altra cosa», esclama il professor Chen Danqing nel documentario, sorpreso dalla possibilità di vedere Masolino così da vicino in quello straordinario scrigno d’arte che è il Battistero.

Con rari dote comunicative Chen Danqing descrive gli affreschi, sottolinea elementi-chiave, propone interessanti confronti. E regala una bellissima definizione dello stile di Masolino: «Le espressioni che dipingeva e le scene che realizzava erano sempre pure e semplici, con un senso incantevole di eterno».

L’intera serie, utilizzata a scopo didattico anche presso l’Accademia di Belle Arti di Pechino, è a disposizione di tutti su YouTube, con audio originale cinese e opportuni sottotitoli in inglese. Qui il link alla puntata con Masolino protagonista

A riprova dell’importanza anche didattica del documentario è la recente visita al Museo della Collegiata di studenti cinesi dell’Accademia di Brera.

L’organizzazione dell’articolato progetto, che ha portato Youku TV a Castiglione Olona, dopo città del calibro di Firenze, Siena, Firenze, Roma, Mantova, Ferrara, è stata curata da Rinascimento Associazione Internazionale Culturale e Artistica di Firenze e in particolare dal professor Antonio Franz Farlese.

Ricordiamo che da pochi giorni il Museo della Collegiata è visitabile secondo l’orario invernale (da mercoledì a sabato 9.30 – 12.30/14.30-17.30; domenica 10.00 – 13.00/15.00-18.00; lunedì e martedì chiuso).