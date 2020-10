Monsignor Bruno Maggioni, che insegnava a leggere la Bibbia

È morto monsignor Bruno Maggioni, insigne biblista, che ha insegnato a tanti a frequentare la parola di Dio come fondamento della fede cattolica.

Originario di Abbadia Lariana in provincia di Como, aveva compiuto 88 anni lo scorso febbraio. Ordinato sacerdote il 26 giugno 1955, fino al 1958 ha studiato presso il Seminario Lombardo a Roma. Da allora ha dedicato la sua intera vita all’approfondimento, allo studio e all’insegnamento delle Scritture come docente di Teologia biblica e autore di centinaia di pubblicazioni.

È stato inoltre docente del Seminario diocesano: dal 1958 intere generazioni di sacerdoti diocesani hanno studiato con lui teologia biblica. È stato anche professore dell’Università Cattolica e della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale.

Monsignor Maggioni era noto anche per i suoi articoli su Avvenire, era legato anche alle Acli. «Le Acli di Como, nell’apprendere la notizia della morte di Mons. Bruno Maggioni esprimono la propria vicinanza alla Chiesa di Como e alla sua famiglia. Ci lascia un grande biblista, teologo di una morale non catechistica, ma di grande spessore valoriale. Che ha accompagnato e orientato negli anni anche il percorso di ricerca delle Acli di Como. Tanti aclisti hanno trovato in lui un fratello nella fede che con sapienza, serenità e modestia ha saputo incoraggiare e guidare la ricerca biblica come formazione della coscienza cristiana di donne e uomini impegnati nel sociale.

Grazie don Bruno per il bene che ci hai voluto e per quanto ci hai insegnato».