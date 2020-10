Mornago, infortunio sul lavoro, trentenne ferito

Infortunio sul lavoro questa mattina, mercoledì 14 ottobre a Mornago.

In un’azienda di elettronica per auto il 118 è intervenuto per soccorrere un uomo di 30 anni rimasto ferito.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri e sul posto ha operato anche il personale di Ats Insubria.

Il lavoratore è stato soccorso in codice giallo da un’ambulanza dell’Sos di Azzate e sul posto è intervenuto anche un elisoccorso in forza al Sant’Anna di Como.

I mezzi sanitari hanno operato in codice giallo.