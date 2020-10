Motociclista 48enne perde la vita sul Sempione a Legnano

Incidente mortale sul Sempione, a Legnano, all’altezza di via Grigna. Il tragico impatto tra un pullman e una moto, condotta da un 48enne deceduto sul colpo, è accaduto alle 20.40 di questa sera, 22 ottobre, all’altezza dell’impianto semaforico.

La strada è stata chiusa al traffico, in entrambi i sensi, per diverse ore, al fine di permettere i rilevi del caso e per le operazioni di soccorso. Sul posto la Polizia Locale di Legnano e i Vigili del Fuoco. Con loro l’automedica in sede all’Ospedale cittadino e la Croce Rossa di Busto Arsizio, che ha assistito l’autista del bus, un 46 enne, sotto choc.