Nel Milanese sono raddoppiati in una settimana i casi positivi a scuola, 1.420 alunni in isolamento

L’ATS Città Metropolitana di Milano, autorità sanitaria del Milanese, comunica con puntualità e trasparenza il report dell’andamento dei contagi che interessano le scuole. Ogni settimana l’ATS riporta una fotografia della situazione nelle classi.

L’ultimo report è quello che riguarda la settimana dal 28 settembre al 4 ottobre, sette giorni durante i quali ATS ha ricevuto segnalazioni di 85 casi positivi: 77 alunni e 8 operatori. Il numero totale di persone isolate, invece, è 1.471: 1.420 alunni e 51 operatori. Di questi 85 casi positivi, 57 sono di Milano città, 26 di Milano provincia e 2 della provincia di Lodi.

La settimana precedente erano 43 i tamponi positivi e il numero totale degli isolati era di 771: 724 alunni e 47 operatori.

La strategia messa in campo

L’ATS milanese ha avviato un confronto con i Dirigenti Scolastici e i Referenti COVID che proseguirà sia attraverso nuovi incontri sia con la creazione di strumenti innovativi di comunicazione diretta da parte di ATS, in modo da garantire comunicazioni immediate e corrette a tutti, a vantaggio della ricaduta operativa e dell’omogeneità di quanti messo in campo in un territorio, come quello metropolitano, particolarmente denso e attivo.

Parallelamente sono stati aperti canali di comunicazione e di collaborazione con gli Atenei presenti sul territorio, e sono stati avviati momenti di lavoro con le tre Reti delle Scuole che Promuovono Salute del nostro territorio per favorire la valorizzazione e lo scambio di buone pratiche messe in campo nei diversi Istituti, coerentemente con il modello della Scuola che Promuove salute promosso dall’Organizzazione Mondiale della Salute.

Nell’immediato futuro, inoltre, si prevede di coinvolgere e di attivare costruttivamente sia le diverse Associazioni di genitori attive a livello territoriale, sia le reti di Educatori tra Pari (oltre 1.500 studenti delle scuole secondarie di secondo grado già formati negli anni scorsi sui temi di salute da parte di ATS) in modo da favorire la più ampia e corretta sensibilizzazione degli studenti e delle loro famiglie sulle attenzioni e procedure da seguire in questa delicata situazione per la salute di tutti.