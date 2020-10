Nel parco di Villa Della Porta Bozzolo “Senza paura!”

Si svolge all’aperto e in tutta sicurezza l’attività a tema Halloween proposto ai bambini dal Fai (Fondo per l’ambiente italiano) a Villa Della Porta Bozzolo per domenica 1° novembre in tre turni, alle ore 11, 14.30 e 16.30.

“Senza paura!” il titolo dell’iniziativa pensata per i più piccoli e le loro famiglie come una speciale visita gioco nella magia suggestiva creata dai colori autunnali nel parco della villa.

Il laboratorio consiste in un percorso guidato, tra indizi, paure e rimedi, per conoscere la storia di Villa Della Porta Bozzolo e dei suoi protagonisti, fra racconti, credenze popolari e leggende.

Un pomeriggio speciale per trascorrere insieme la Festa dei Santi alla scoperta di stili di vita, abitudini e credenze del passato.

Evento su prenotazione.

Villa Bozzolo è in via Camillo Bozzolo 5, a Casalzuigno.

Per maggiori informazioni contattare lo 0332 624136 oppure faibozzolo@fondoambiente.it