Nicole e Paolo Berlusconi presentano il rifugio per i cavalli abbandonati ad Angera

Nicole e Paolo Berlusconi lanciano un progetto per salvare i cavalli abbandonati e maltrattati che avrà sede a Capronno, frazione di Angera. Al battesimo dell’iniziativa, fortemente voluta dalla neo-cittadina angerese Nicole Berlusconi, ha visto la presenza anche del padre Paolo e del sindaco di Angera Alessandro Paladini Molgora che ha commentato l’iniziativa sulla sua pagina facebook

«Oggi, a Capronno è stato data una prima presentazione del progetto per salvare i cavalli abbandonati o maltrattati. A presentare l’iniziativa la nostra neo-concittadina Nicole Berlusconi, curatrice del progetto, insieme al padre Paolo che la supporta. In questo ambiente bucolico gli animali vivono sereni e curati da volontari volonterosi. Con Nicole abbiamo parlato di possibili progetti e sinergie. Lei è una giovane motivata, tenerissima persona. Il padre Paolo è molto presente, attento e premuroso. L’impressione è che sia una famiglia molto coesa. Infatti, finito lo spettacolo equestre, mentre mi accommiatavo da Paolo, è arrivata la telefonata del fratello Silvio che voleva sapere come fosse andata la presentazione».

E prosegue, ragionando sui cambiamenti avvenuti in queste settimane nella cittadina, con nuove iniziative imprenditioriali, culturali e ambientali: «Un benvenuto a questa iniziativa e a chi la patrocina che un po’ per caso, un po’ perché sogno che faccia parte di un mood angerese di questi ultimi tempi, (insieme a vari progetti come Apiantide, il Kapannone del libro di Kerbaker e altro ancora), sta rivitalizzando e facendo conoscere le eccellenze del nostro territorio. Ogni semina porta i suoi frutti».