“Noi siamo sicuri”: alla piscina di Saronno lo sport continua nel rispetto delle norme

Proseguono sport e attività nelle palestre e nelle piscine. Sia l’ultima ordinanza regionale che il nuovo Dpcm non hanno infatti disposto ulteriori limitazioni in questo senso (il Dpcm precisa che le strutture hanno una settimana di tempo per adeguarsi alle normative per il contenimento del Covid), nonostante in Lombardia il presidente Fontana abbia deciso di interrompere almeno fino al 6 novembre allenamenti e competizioni sportive dilettantistiche degli sport di contatto.

Prosegue quindi lo “sport sicuro” anche alla piscina di Saronno. Tramite Facebook Saronno Servizi dilettantistica, gestore della struttura di via Miola, ha infatti ribadito che le attività proseguono nel rispetto delle norme.

La piscina di Saronno precisa di aver rispettato e ottemperato a tutte le linee guida imposte dalle normative ministeriali: le attività, dunque, proseguono in sicurezza.

La nota congiunta di Saronno Sevizi SSD e piscina: