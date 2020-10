Nominato il cda di Ubi Banca: Paolo Grandi è il presidente a Kpmg l’incarico di revisore

L’assemblea ordinaria di Ubi Banca, con il voto favorevole del socio Intesa Sanpaolo spa, titolare della totalità del capitale con diritto di voto, ha nominato il consiglio di amministrazione che rimarrà in carica fino al 2023. Sono in tutto quindici i componenti del cda, di cui cinque anche membri del comitato per il controllo sulla gestione.

Paolo Maria Vittorio Grandi (presidente), Bruno Picca (vice presidente), Gaetano Miccichè, Paola Angeletti, Laura Viganò, Giovanni Boccolini, Giuseppe Attanà, Anna Simioni, Felice Scalvini, Alessandra Vitali Rosati, Luigi Arturo Bianchi (presidente del comitato per il controllo sulla gestione), Stefania Mancino, Cristina Flaim, Mario Ciaccia e Marialuisa Cicognani.

Tutti i consiglieri appartengono all’unica lista di 15 candidati, depositata il 18 settembre 2020 dal socio Intesa Sanpaolo spa.

L’assemblea ha inoltre deliberato la risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale del bilancio di Ubi Banca assegnato a Deloitte & Touche spa per il novennio 2012-2020 per conferire l’incarico di revisione legale per gli esercizi 2020 – 2028 a Kpmg.