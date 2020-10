Non ce l’ha fatta il cittadino di Casciago ricoverato e il sindaco segnala un nuovo caso positivo al Coronavirus

«Purtroppo l’onda in crescita del Covid19 mi porta a comunicare la presenza di un altro caso nel nostro Comune». Ad annunciarlo è il sindaco Mirko Reto che comunica anche una brutta notizia per la comunità casciaghese: «Mi duole molto darvi notizia del decesso del nostro concittadino ricoverato in ospedale – ha detto Reto -. A nome di tutta l’amministrazione facciamo le nostre condoglianze. Chiedo fermamente la vostra collaborazione nel rispettare tutte le regole: sanificazione, mascherina e distanze. Confido nel senso di responsabilità ed attenzione dimostrata negli scorsi mesi per proteggere se stessi ed il prossimo».