Non siete conviventi, a Luino multati due giovani svizzeri nella stessa auto senza mascherina e non distanziati

Due giovani svizzeri sono stati multati dalla polizia di frontiera perché, senza essere conviventi, viaggiavano a bordo della stessa autovettura (che costituisce luogo chiuso ai fini della normativa Covid-19) senza indossare la mascherina e non rispettando il distanziamento interpersonale, dato che il passeggero sedeva sul posto anteriore destro anziché su quello posteriore. È accaduto ieri pomeriggio al valico di Zenna nel Luinese. (foto di repertorio)

Proseguono dunque i controlli degli agenti della polizia di frontiera di Luino sul rispetto delle misure di prevenzione al contagio da Coronavirus ai valichi di frontiera con la Svizzera e lungo le vicine arterie stradali, oltre che nei pressi delle principali stazioni ferroviarie dove transitano convogli provenienti dalla Svizzera.

Nella notte invece, nei pressi del valico di Lavena Ponte Tresa una donna brasiliana residente in Italia è stata multata al suo rientro dalla Svizzera perché il motivo del suo spostamento notturno non è stato ritenuto rientrante nelle straordinarie esigenze ammesse per spostamenti tra le 23 e le 5 (divieto tuttora valido in Regione Lombardia ed ovviamente comprendente anche gli ingressi dalla Svizzera).

Nella sola giornata di ieri sono state controllate 50 persone in vari tratti della fascia di confine, riscontrando alcune violazioni amministrative immediatamente contestate ai sensi della normativa vigente.

Si ricorda che i lavoratori transfrontalieri sono esentati da tale divieto ma limitatamente agli spostamenti per motivi professionali e per il successivo rientro alle loro abitazioni.