Nuova Esselunga, rotatorie sempre più vicine: definita la nuova viabilità

Che i lavori viabilistici nei pressi della nuova Esselunga fossero già a buon punto, e che procedessero spediti, era chiaro già da diversi giorni agli automobilisti che passano giornalmente da viale Europa e via Gasparotto, per entrare o uscire da Varese.

Galleria fotografica Nuova Esselunga: i lavori al 30 ottobre 4 di 10

A consolidare questa impressione arriva però anche l’ordinanza firmata il 28 ottobre dal capo della polizia locale di Varese Matteo Ferrario, che definisce la nuova viabilità.

Ad essere regolamentate definitivamente, nell’ordinanza, sono le prime due rotonde – quella davanti a viale Europa e quella verso via sant’Albino, davanti al alla farmacia di via Gasparotto per intenderci – e lo svincolo in uscita dal raccordo autostradale per chi arriva da Varese.

Un’ordinanza che “si porta avanti” rispetto all’effettiva apertura delle rotatorie, ma che definirà i nuovi percorsi che avranno una volta aperte.

Come ci si può attendere, le rotatorie avranno i percorsi di tutte le altre rotatorie moderne: la precedenza l’avranno le auto nell’anello rotatorio rispetto alle altre strade di entrata. Nel documento è definita anche la viabilità della rampa in uscita da Varese, lo svincolo (in realtà ha proprio l’aspetto di una discesa, da chi arriva dal raccordo autostradale) che porta da largo Flaiano al nuovo supermercato.

Nell’ordinanza, che entrerà in vigore “Con l’installazione della relativa segnaletica verticale ed orizzontale, alla cui messa in opera provvederà l’impresa esecutrice dei lavori” mancano ancora lo svincolo da Milano e la terza rotonda: ma per queste bisognerà attendere la partenza effettiva dei lavori che le riguardano, e la realizzazione della galleria che porterà alla terza rotonda e allo svincolo.

