Nuova vittoria per Ganna nella tappa del “Prosecco”

Nuova vittoria per Filippo Ganna al Giro d’Italia. Il campione di Verbania ha vinto la quattordicesima tappa, la cronometro in linea da Conegliano a Valdobbiadene (soprannominata del “Prosecco”), per un percorso di 34,1 km in 42’40”. Secondo l’australiano Rohan Dennis a 26″ mentre sul gradino più basso del posto si è piazzato lo statunitense Brendon McNulty a 1’09”.

La maglia rosa resta al portoghese Joao Almeida che in classifica generale conserva 56″ di vantaggio sull’olandese Wilco Kelderman e 2’11” sullo spagnolo Pello Bilbao, che sono sempre secondo e terzo. Distanza di 1’23” invece da Vincenzo Nibali e di 1’30” da Domenico Pozzovivo

“Sono soddisfatto- ha detto Ganna a fine corsa – non era nei programmi iniziali un Giro così da protagonisti, ma poi il forfait del nostro capitano ha aperto altri scenari. Questa vittoria – ha aggiunto – la voglio dividere con la mia squadra, in questi giorni siamo riusciti ad andare tutti bene”