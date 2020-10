Oli vegetali biologici per trattamenti cosmetici: quali sono e quali benefici hanno

Gli oli vegetali biologici sono un prezioso alleato per la cura della bellezza e i trattamenti cosmetici. Vale la pena fare la loro conoscenza da vicino per capire come si usano e quali sono i loro benefici, riuscendo a sostituire così i cosmetici chimici tradizionali che sono nocivi per la presenza di ingredienti come parabeni, petrolati e siliconi.

Questa è una lista utile per fare chiarezza una volta per tutte su quali sono gli oli vegetali e le loro caratteristiche.

Olio di rosa mosqueta

Sono davvero tanti i possibili usi dell’olio di rosa mosqueta, ricco di acidi grassi e vitamina A. È riconosciuto come un vero toccasana per le pelli screpolate, mature ma anche scottate dal sole. Per velocizzare la guarigione delle cicatrici, basta stendere un velo di questo olio. È un aiuto prezioso anche per prevenire le smagliature perché dona elasticità al derma. Ci sono diversi negozi ma soprattutto siti online dove trovare cosmetici biologici certificati per la cura della bellezza.

Olio di ricino

Per la bellezza di ciglia e sopracciglia è consigliabile provare l’olio di ricino. È utile anche per stimolare la crescita dei capelli e riparare le doppie punte grazie alle sue proprietà ristrutturanti.

Olio di Argan

L’olio di Argan è un prodotto emolliente che aiuta il rinnovamento cellulare grazie a sostanze antiossidanti che contrastano il naturale processo di invecchiamento. Chi lo usa abitualmente ha pelle morbida ed elastica, oltre a unghie meno fragili. È anche utile come burrocacao e impacco pre shampoo per capelli secchi e fragili.

Olio di lino

Questo olio è un vero portento per i capelli. Infatti, è anche indicato per chi ha problemi di forfora perché ristabilisce il naturale equilibrio del cuoio capelluto. Dona lucentezza alla chioma che può essere utilizzato anche sulla pelle arrossata e desquamata.

Olio di germe di grano

Perfetto per ridurre le irritazioni dovute agli agenti atmosferici, l’olio di germe di grano ha proprietà emollienti poiché rinforza la barriera idrolipidica del derma. Si può usare anche per una maschera viso idratante, un booster di nutrimento che contrasta anche le rughe.

Olio di borragine

Sebbene sia almeno noto degli altri, l’olio di borragine è un prezioso alleato per la cosmesi naturale grazie ad alta presenza di acidi grassi polinsaturi, come l’acido linoleico. Si utilizza per rallentare l’invecchiamento cutaneo dovuto soprattutto all’esposizione solare ma anche alle particelle di inquinamento. Infatti, è molto consigliato per pelli secche e mature ma anche per chi soffre di dermatite ed eczema poiché ha un’azione seboregolatrice.

Olio di neem

Moltissimi in casa hanno sempre un po’ di olio di neem che torna utile in tanti casi. Per esempio, si usa in caso di acne, herpes labiale e psoriasi. Inoltre, aiuta a tenere lontani i pidocchi E altri insetti fastidiosi come le zanzare. Serve per combattere le micosi come la candida, nel trattamento delle emorroidi e anche per alleviare i dolori articolari.