Olona International School. Iscrizioni aperte per l’open day online del 21 novembre

Olona International School è una scuola multilingue privata, autorizzata dalla Regione Lombardia, la cui offerta formativa all’avanguardia è articolata nel ciclo primario e secondario di primo grado.

È una scuola italiana che valorizza quanto di eccellente c’è nella tradizione di formazione nel nostro Paese, integrandola ed innovandola con un approccio internazionalmente riconosciuto, facendo principalmente riferimento alle Raccomandazioni UE in merito alle strategie di apprendimento permanente.

La scuola primaria è rivolta ai bimbi già a partire dai 5 anni e ha come obiettivo principale la promozione di una formazione internazionale con un metodo didattico moderno ed innovativo che favorisca una struttura mentale e culturale aperta e moderna, fondamento di una partecipazione concreta alla cittadinanza del mondo. L’ educazione multilingue costituisce una ricchezza inestimabile per il bambino che fin dal primo anno è immerso in un percorso d’apprendimento dell’inglese con 22 ore settimanali, a cui si aggiunge lo studio del tedesco a partire dalla terza.

La scuola secondaria di primo grado garantisce l’ideale prosecuzione del ciclo di studi primario OIS, permettendo, grazie a misure strutturali di flessibilità, anche a studenti provenienti da altre scuole primarie, un percorso personalizzato, frequenza con profitto e risultati misurabili. Si mira ad una preparazione di qualità con approfondimento, consolidamento delle competenze linguistiche ed ampliamento dell’offerta linguistica attraverso l’introduzione di una terza lingua straniera opzionale (francese, spagnolo o cinese). Inoltre, risultano elementi fondamentali di questo ciclo di studi OIS il potenziamento della matematica, delle scienze, l’arricchimento umanistico, oltre all’ampio utilizzo delle piattaforme tecnologiche e degli strumenti multimediali.

Il valore legale del ciclo di studi è assicurato attraverso gli esami di idoneità da sostenere al termine del quinto anno della scuola primaria e del terzo anno della scuola secondaria di primo grado (esami di licenza media).

L’internazionalizzazione e l’apprendimento full-immersion delle lingue straniere (inglese, tedesco, francese, spagnolo, cinese), accompagnano gli alunni attraverso tutto il ciclo, al termine del quale gli studenti hanno la possibilità di misurare la propria competenza linguistica attraverso gli esami di certificazione europea: Cambridge University per la lingua inglese A2 (quinta primaria) – B2 (terza media), Goethe Institut per la lingua tedesca A2 (terza media).

L’offerta formativa OIS si basa su alcuni elementi fondamentali: un’istruzione moderna e contemporanea attraverso una didattica stimolante, flessibilità sul piano formativo in linea con i più elevati standard europei, sempre mantenendo il focus sul processo di apprendimento del bambino, ottima conoscenza della lingua inglese considerata al giorno d’oggi non più un plus ma un requisito di base.

Innovative le metodologie utilizzate in OIS: il CLIL (Content and Language Integrated Learning) permette sia di acquisirei contenuti delle diverse discipline di studio direttamente in lingua straniera sia di raggiungere alte competenze linguistiche; TINKERING E CODING in lingua inglese consentono di sviluppare il pensiero computazionale attraverso il quale gli studenti, utilizzando linguaggi di programmazione adatti alla loro età, esercitano la propria creatività e l’attitudine al “problem solving”; lo STEAM (Science & Technology, interpreted through Engineering & the Arts, all based in Mathematical Elements), un approccio moderno ed interdisciplinare che privilegia metodologie innovative, un apprendimento che combina scienza ed arte. L’obiettivo è quello di incrementare la motivazione e la partecipazione degli alunni, perché l’innovazione ha inizio con l’azione.

A completamento dell’offerta formativa risaltano i corsi curricolari di tennis, nuoto e judo e quelli extracurriculari di musica (pianoforte, chitarra), canto, danza, recitazione, yoga, scacchi e lingue. Le attività multidisciplinari di declinano attraverso le uscite didattiche, il progetto biblioteca, l’utilizzo della drammatizzazione e della recitazione con ideazione di spettacoli in occasione di ricorrenze (Halloween & Thanksgiving, Christmas Concert, Spring Play), la redazione del giornalino scolastico nonché con la partecipazione degli studenti a premi letterari e concorsi (Scrittura Creativa e Kangourou della Matematica).

OIS si distingue inoltre per il codice di comportamento delle HOUSES (Bears, Lions, Panthers e Wolves), pensato per trasmettere ai bambini e ai ragazzi i principi dell’educazione civica; i laboratori del biennio (art, theatre&music, games, language lab), quelli del triennio (civilization, maths&language) e le numerose altre interessanti iniziative della scuola quali uscite didattiche e scambi con l’estero.

Durante il lockdown in piena emergenza covid-19 OIS non si è mai fermata garantendo fin da subito e con continuità il percorso scolastico dei propri studenti attraverso un’efficace didattica a distanza #everythingwillbeallright #eswirdallesgut

Anche ora l’attenzione e la prudenza rimangono alte, con la consapevolezza che sia fondamentale predisporre tutte le misure necessarie per contrastare un’eventuale diffusione del virus: distanziamento, rigida separazione delle classi, gestione in sicurezza di ingressi e uscite, igienizzazioni e sanificazioni sono processi quotidiani.

Nonostante si siano sostenuti adeguamenti organizzativi importanti che impongono alcune rigidità la ripartenza dell’anno scolastico è avvenuta con la consueta serenità e senza modifiche sostanziali dell’offerta formativa, garantendo la massima sicurezza con lezioni in presenza per tutte le classi rispettando il tempo pieno. Inoltre, con estrema gioia è stata inaugurata la nuova sede della Middle School, che ha accolto gli studenti nelle nuove e luminose aule e nell’attrezzato e ampio laboratorio di Science e Technology.

Nel difficile momento storico che stiamo vivendo altre scuole purtroppo non possono garantire la stessa continuità a causa dell’affollamento delle classi e di altri fattori legati all’organizzazione, il valore aggiunto di OIS, oltre naturalmente ad una didattica votata all’eccellenza, è la dimensione contenuta tale da cautelare e personalizzare il servizio reso agli studenti e alle loro famiglie.