Openjobmetis, gran colpo fuori casa: battuta la Fortitudo

Seconda vittoria in due partite di campionato per la Openjobmetis che dopo oltre vent’anni vince sul parquet della Fortitudo Bologna: 83-88 a favore dei biancorossi che sfoderano una gran prestazione nel tiro da 3 punti. 20 di Douglas, doppia-doppia di Strautins, De Vico ancora decisivo in una serata così così per Scola.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

LAVOROPIU F. BOLOGNA – OPENJOBMETIS VARESE 83-88

(22-29, 45-43; 67-62)

F. BOLOGNA: Fantinelli 11 (4-5, 1-2), Aradori 16 (5-9, 1-8), Fletcher 17 (4-7, 3-6), Whiters 17 (0-1, 4-10), Happ 12 (4-13); Mancinelli 3 (0-2, 1-2), Dell’Osto (0-1, 0-2), Palumbo 6 (3-3, 0-1), Toté, Sabatini 1. Ne: Banks. All. Sacchetti.

VARESE: Ruzzier 7 (2-3, 1-3), Douglas 20 (2-3, 5-9), Strautins 14 (1-1, 1-3), Andersson 5 (1-2 da 3), Scola 13 (2-6, 3-6); Morse 6 (2-6), De Nicolao 5 (1-2, 1-1), Jakovics 6 (0-1, 2-5), De Vico 12 (1-1, 3-5). All. Bulleri.

ARBITRI: Sahin, Di Francesco, Vita.

NOTE. Da 2: B 20-41, V 11-23. Da 3: B 10-31, V 17-34. Tl: B 13-25, V 15-20. Rimbalzi: B 39 (18 off., Happ 12), V 39 (8 off., Strautins 12). Assist: B 16 (Fantinelli 6), V 18 (Ruzzier, Douglas 4). Perse: B 8 (Happ 4), V 16 (Jakovics, Ruzzier 4). Recuperate: B 8 (Happ 3), V 7 (Douglas 2). Usc. 5 falli: Whiters. Spettatori: 1.102.