Palkettostage festeggia trentacinque anni e gli spettacoli sono online

Trentacinque anni di teatro per la compagnia di Palkettostage e le novità non finiscono. La compagnia teatrale infatti, visto il periodo di emergenza sanitaria e le difficoltà legate allo spettacolo dal vivo, ha deciso di proporre al pubblico per la prima volta gli spettacoli in streaming.

Sul sito www.palketto.it è già attiva la piattaforma digitale Palkettostage On Demand dove docenti, studenti, corsisti, anglofoni e tutti coloro interessati alle lingue d’oltralpe, potranno acquistare la visione degli spettacoli in lingua originale, con o senza sottotitoli, selezionando la data e l’orario preferiti.

«La vetrina offrirà inizialmente i titoli degli spettacoli della scorsa stagione, bruscamente interrotta causa COVID-19 e successivamente sarà arricchita con altre nostre produzioni: commedie, musical da Broadway, e opere d’autore in lingua inglese, francese e spagnola, tra quelle che nel corso degli anni hanno riscosso maggior successo – spiegano gli organizzatori -. Nonostante questa interruzione forzata vogliamo comunque continuare a far vivere il nostro teatro attraverso le emozioni di chi lo visionerà. Ovviamente è un’alternativa per continuare ad esserci e per consentirci di tenere viva la nostra Impresa fino a quando saremo tornati alla vita di sempre con il pubblico a teatro, al nostro “teatro dal vivo” e i nostri collaboratori, tutti, avranno ripreso a lavorare».