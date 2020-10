Il PD risponde alle opposizioni: “Biumo, la nuova viabilità funziona”

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Partito Democratico di Varese che risponde all’opposizione sulla questione del quartiere di Biumo di Varese.

La completa riqualificazione del comparto “ex Enel” non ha portato in dote solamente le novità di un’area che da rudere totalmente degradato si è trasformato in un attraente centro multifunzionale per commercio e servizi.

Ha anche influito positivamente, infatti, sulla viabilità di una zona alquanto critica: basti pensare che da largo IV Novembre transita ogni giorno un flusso di auto persino superiore a quello registrato in largo Flaiano, all’imbocco dell’autostrada.

Per questo leggiamo con stupore le esternazioni di alcuni esponenti dell’opposizione, che evidentemente a Biumo non sono mai stati se non – appunto – per qualche improvvisata passerella elettorale.

La riprogrammazione dei tempi semaforici dell’intero comparto, svolta dopo accurate analisi, porta con sé una maggiore fluidità del traffico, in particolare sulla direttrice da Belforte verso Biumo e la Valganna: non si registrano più quelle code che, talvolta, arrivavano ad occupare anche un’ampia parte di via Monte Golico, nemmeno negli orari più critici della giornata. Sugli altri assi, dalla Valganna, da via Dalmazia e dal quartiere Belfiore, le attese al semaforo non sfociano mai in situazioni particolarmente pesanti per nessuno.

Il trasporto pubblico è stato salvaguardato grazie al mantenimento della corsia preferenziale e al miglioramento delle condizioni di sicurezza della fermata prossima all’area commerciale: la mobilità pedonale, inoltre, è drasticamente migliorata, anche qui all’insegna della maggiore sicurezza degli attraversamenti (ben segnalati e provvisti di salvagente centrale) e al completo rifacimento dei marciapiedi, che ha portato con sé anche l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Perciò, a chi dice “fate qualcosa!” per la viabilità di Biumo, diciamo che molto è già stato fatto: e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Perlomeno di chi vive Biumo quotidianamente, invece di transitarvi solo per uno spot elettorale.

Partito Democratico città di Varese