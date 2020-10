Pellicini chiede la posa della targa nel parco a Lago per Norma Cossetto

«Nel giorno della morte di Norma Cossetto, stuprata e poi infoibata dai partigiani comunisti slavi, ricordo che la Giunta Comunale di Luino, nel gennaio scorso, su proposta dell’Assessore Caterina Franzetti, ebbe ad intitolare il Parco a Lago proprio a Norma, uccisa solo perché italiana. Soltanto a causa delle problematiche connesse al Covid 19, non si riuscì poi ad organizzare una cerimonia pubblica per l’intitolazione del parco. Avanzo, quindi, la proposta al Sindaco Enrico Bianchi di prevedere la posa della targa commemorativa per il 25 novembre prossimo in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Personalmente ritengo che non vi sia modo migliore per dare un senso a questa importante ricorrenza, da sempre onorata dal Comune di Luino per il suo profondo valore educativo».

Lo chiede Andrea Pellicini, ex sindaco di Luino e ora consigliere comunale di minoranza.