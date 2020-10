Piano Lombardia, Galimberti: «Gratuità Pedemontana, prevenzione del rischio idrogeologico, sanità. Sono questi gli investimenti urgenti”

«Una parte delle risorse del Piano Lombardia siano impiegate per stabilire la gratuità della Pedemontana. La finalità del piano, che si inserisce nel quadro complessivo di sostegno alla ripresa economica avanzata da Europa e Stato, è quella di rilanciare l’economia. In questo senso abbiamo una infrastruttura già pronta ma oggi poco utilizzata. Investire qui qualche milione di euro, rispetto ai tre miliardi e mezzo previsti dal piano, è una scelta di buon senso». É questa una delle proposte che il sindaco Davide Galimberti ha fatto durante il tavolo di lavoro che si è svolto in queste ore a Ville Ponti. Al centro dell’incontro tra amministratori regionali e locali c’è appunto il Piano Lombardia e i progetti che ricadranno sul territorio varesino.

«Altro punto fondamentale – ha detto Galimberti – è quello di investire sull’ambiente, sul paesaggio e sui nostri parchi come cura e prevenzione del rischio idrogeologico. Parte delle risorse devono essere assegnate ai parchi, e in particolare a quello del Campo dei Fiori, per avviare un complessivo e serio progetto di risanamento idrogeologico di tutti i versanti dei diversi comuni che durante le piogge sono spesso interessati da frane e smottamenti. Questo anche in considerazione della situazione che abbiamo visto in questi giorni in seguito ai fenomeni che hanno particolarmente colpito il nostro territorio. A Varese negli ultimi anni abbiamo investito notevoli risorse proprio per prevenire i rischi del dissesto idrogeologico ma tantissimo resta ancora da fare e il Piano Lombardia può davvero essere d’aiuto, mettendo a disposizione dei Comuni soldi da impiegare per la cura del territorio. Il sindaco poi ha fatto un passaggio anche sulla sanità: «L’emergenza sanitaria ha colpito la Lombardia, e sta continuando a farlo, ma mi auguro che si lavori anche perchè Varese possa vedere una veloce ripresa delle cure ordinarie della sanità, dal momento che tanti operatori evidenziano un rallentamento dei servizi sanitari ordinari, come spesso mi segnalano associazioni e operatori».

Infine, visto il difficile momento che sta attraversando la Regione Lombardia, il sindaco Galimberti ha spiegato che da parte delle amministrazioni locali c’è tutto il supporto affinchè: «la Regione possa assumere di nuovo quel ruolo trainante del Paese, che in questo momento rischia invece di essere rappresentato da altre regioni del nord».