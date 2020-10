Piano Lombardia, Monti replica ad Astuti: “L’80% delle risorse finanzierà opere di interesse sovracomunale”

«Da Astuti solita arrampicata sui vetri pur di non riconoscere il buongoverno di Regione Lombardia. Al nostro territorio arriveranno 120 milioni di euro per opere che libereranno energie positive».

Emanuele Monti, consigliere leghista al Pirellone, ribatte alle accuse del consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, riguardo all’assegnazione dei fondi del Piano Lombardia: «Astuti dica la verità e non menta sui numeri come gli conviene fare – dice Monti – Dal Piano Lombardia, varato grazie alla lungimiranza del Presidente Fontana, sono stati assegnati al nostro territorio ben 120 milioni di euro, dei quali 101.640.000 euro sono ripartiti tra Ferrovie Nord Milano Spa, Provincia di Pavese e per la realizzazione della ciclovia del Lago Maggiore. Tutte opere sovracomunali e di ampio respiro che non possono essere in alcun modo etichettate con un colore politico. Oltre l’80% dei soldi stanziati finanzieranno opere che riguardano tutto il territorio della nostra Provincia, senza distinzione politica ma con l’unico scopo di migliorare la mobilità green e su ferro. Queste risorse serviranno anche all’adeguamento della rete stradale provinciale che sta pagando a caro prezzo gli effetti della Legge Delrio, fortemente voluta dal Governo Renzi, che ha svuotato le amministrazioni provinciali di risorse».

«Il Comune di Varese, del suo collega di partito Galimberti, è la realtà comunale che ha ricevuto più risorse dell’intero territorio varesino – aggiunge il consigliere leghista – con circa 5 milioni di euro, di cui 3,7 milioni su investimenti definiti e 1 milione a fondo perduto. Ricordo ad Astuti, infatti, che tutti i nostri Sindaci hanno ricevuto, grazie al Piano Lombardia, complessivamente 34,1 milioni di euro, ripartiti in base alla dimensione della popolazione, con un minimo di 100.000 euro e un massimo di 1 milione. Soldi veri per investimenti immediati e che sbloccheranno l’economia post-emergenziale».

«A chi attacca senza dare sufficienti spiegazioni – conclude Monti – ricordiamo che il Governo Conte non ha dato un centesimo agli enti locali. Il nervosismo degli esponenti locali del Pd e dei 5 Stelle per il mancato sostegno ai nostri amministratori da parte dello Stato non giustifica la messa in scena e la mistificazione della realtà. I numeri di Regione Lombardia sono indiscutibili e libereranno parecchie energie positive per i nostri territori».