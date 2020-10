Piazzale Kennedy e dintorni: si cambia. Via Cimone cambia senso di marcia

In via Cimone invertito il senso unico; la parte di via Maspero che da via Cimone va a piazzale Kennedy diventa a doppio senso; piazzale Kennedy diventa a fondo cieco e può essere percorso nei due sensi; per arrivare al parcheggio di via Cimone si può passare solo da via Bainsizza o via Monte Santo: queste sono le principali novità che in quella zona di Varese gli automobilisti hanno scoperto a partire dalla conclusione del mercato di lunedì 12 ottobre.

Nel tardo pomeriggio infatti la polizia locale di Varese ha provveduto a posizionare cartelli, provvisori e non, e new jersey plastici per segnalare il cambio di viabilità della zona intorno a piazzale Kennedy, che è già operativo e lo sarà almeno fino alla conclusione dei lavori nella piazza, cioè per parecchio tempo.

Chi, solo questa mattina, chiedeva al più presto cambiamenti almeno viabilistici per “L’incresciosa situazione di piazzale Kennedy”, probabilmente non pensava nemmeno che sarebbe stato accontentato cosi in fretta e in maniera così radicale: ora metà del piazzale è ufficialmente un cantiere (anzi due: quello per la costruzione del centro anziani nell’ambito del piano stazioni, e quello per la riqualificazione del torrente Vellone) e la viabilità sarà, in quella piccola ma cruciale zona stretta tra il mercato (finchè ancora avrà sede lì) e l’Ospedale del Ponte, completamente cambiata.