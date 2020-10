Ponte pedonale di via Magenta, si chiude: iniziano i lavori di restauro

Sono partiti i lavori di restauro annunciati qualche giorno fa del ponte pedonale che collega via Magenta a via Nino Bixio: e il primo passo del cantiere è quello di chiudere il ponte e metterlo in sicurezza per i lavori

L’intervento si inserisce nella riqualificazione complessiva del comparto di accesso alla città, che ha visto recentemente l’arrivo di 2 milioni di euro per la sistemazione di Largo Flaiano.

Il ponte pedonale è utilizzato quotidianamente da molte persone come collegamento tra i quartieri di Giubiano e Bosto: fu realizzato nel 1920 ma da allora non sono stati eseguiti importanti lavori di ristrutturazione. L’intervento costerà oltre 150 mila euro, e la consegna del nuovo ponte è prevista a 90 giorni dall’inizio dei cantieri.