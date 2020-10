Premio “Città di Sesto Calende”: i vincitori della prima edizione

Al termine del consiglio comunale di Sesto Calende, svoltosi ieri sera, lunedì 12 ottobre, il sindaco Giovanni Buzzi ha comunicato i nomi dei vincitori delle benemerenze per la prima edizione del Premio “Città di Sesto Calende”.

Per la sezione “Lavoro, ricerca, arte e innovazione” il riconoscimento è stato assegnato all’ingegner Giuseppe Orsi. Per la sezione “Volontaria, bene e associazionismo”: Rosa Maria Marcazzan Pozzoli. Per la sezione “Cultura, sport e scuola” ex-aequo: Gianfranco Girardi e Romano Marafini.

«Tutte le persone presentate per il premio rappresentavano altissime qualità – ha commentato Buzzi -. Sapevamo che andava fatta una scelta ardua e per questo è stato deciso di assegnare un ex-aequo in una categoria».

Come anticipato sempre dal sindaco, la premiazione ufficiale dovrebbe svolgersi il 7 novembre in sala consiliare.