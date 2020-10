Premio nazionale tecnovisionarie: premiate 10 professioniste da Women and Technologies

Economiste, Ceo, ricercatrici scientifiche, astrofisiche e imprenditrici: queste le dieci professioniste premiate ieri, lunedì 19 ottobre, durante la quattordicesima edizione del Premio Internazionale Tecnovisionarie.

L’evento annuale, promosso da Women&Technologies con il patrocinio del consiglio regionale della Lombardia – con Elle magazine come media partner -, ha avuto come fil rouge l’economia circolare e la sua interpretazione attraverso l’innovazione.

LE VINCITRICI

Il riconoscimento è attribuito a donne che, nella loro attività lavorativa, hanno testimoniato di possedere visione e forte etica professionale, con particolare attenzione quest’anno al tema dell’economia circolare.

Le dieci professioniste selezionate sono imprenditrici, scienziate, accademiche che hanno deciso di canalizzare i loro sforzi verso una società più responsabile. Animate da altruismo, senso morale e spirito di condivisione, rappresentano settori diversi, mostrando, ognuna a suo modo, cosa si può fare per generare cambiamento. Azioni semplici, articolate, complesse, tutte volte a trasformare le sfide di oggi in nuove opportunità.

Ecco le vincitrici:

Premio Speciale Ricerca e Scienza: Lucia Gardossi , Università degli Studi di Trieste

Premio EcoPackaging: Lara Botta , innovation manager di Botta PackagingPremio Wastewater treatments: Monica Casadei, socia e Ceo di Iride Acque

Premio Green Energy: Sabrina Corbo , socia e Ceo di Green Network

Premio No-waste Leather: Eugenia Presot , titolare della Conceria Pietro PresotPremio Green Biotech: Elena Sgaravatti , presidentessa di Plantarei e co-founder & SH, DemBiotech

Premio Green Fashion: Federica Storace , Ceo e co-founder, DrexcodePremio Speciale Europa: Ersilia Vaudo Scarpetta , astrofisica, Chief Diversity Officer di ESA, Agenzia Spaziale Europea

Premio Speciale Pubblica Amministrazione: Elsa Fornero , economista

Menzione Speciale per la sostenibilità e il sociale: Cecilia Sironi, Past President, Cnai – Consociazione Nazionale Associazioni Infermieri

LA PREMIAZIONE A DISTANZA

La cerimonia di premiazione, che si è svolta da remoto in diretta streaming su YouTube, Facebook Live e Periscope, è stata introdotta da Eva Kaili, Chair of Panel for the Future of Science and Technology (Stoa), member of Itre Committee on Industry, Research and Energy and Dacp Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly. Si sono poi susseguiti i saluti istituzionali di Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, del vicepresidente del consiglio regionale della Lombardia, Carlo Borghetti, e della presidente del consiglio per le Pari Opportunità di Regione Lombardia, Letizia Caccavale.

«Anche quest’anno il consiglio regionale ha voluto ospitare questo premio prestigioso che ancora un volta ha messo in luce non solo donne capaci e di successo, ma anche molti temi di estrema attualità, con riferimento al delicato momento che stanno vivendo la nostra regione e il paese. L’augurio per tutti è di poterci vedere in presenza tra un anno per valorizzare ancora meglio il contributo eccezionale che le donne danno alla nostra economia e alla nostra società», ha detto Borghetti.

«Coniugare innovazione e circolarità significa individuare soluzioni per ridurre gli sprechi, rigenerare i prodotti, ripensare i materiali – ha spiegato Gianna Martinengo, promotrice del Premio e fondatrice dell’associazione -, coinvolgendo l’intero modello di business in una trasformazione tecnologica e sociale. Significa, soprattutto, lavorare alla costruzione di una forte visione comune, sia all’interno dell’azienda che tra aziende, stakeholder e comunità. Un bisogno di apertura che dà il via a processi virtuosi, insiti nei piani delle start up e perseguiti con resilienza dalle imprese più evolute, in cui scienza e coscienza si sostengono l’un l’altra».