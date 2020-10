Il nuovo presidente dell’ordine dei medici è una donna: Giovanna Beretta

È stato eletto nella serata del 12 ottobre il nuovo presidente dell’Ordine dei Medici di Varese, che per la prima volta nella storia dell’ordine varesino è una donna: si tratta di Giovanna Beretta.

Primario di fisiatria all’ospedale “Niguarda” di Milano, eletta all’unanimità, avrà al suo fianco come vicepresidente Teodora Gandini, medico di medicina generale, come segretario Carlo Grizzetti dirigente medico all’Hospice di Varese e come tesoriere Cristina Mascheroni, medico del 118.

«Il nostro obiettivo, caratteristica anche della lista che abbiamo presentato, è di rappresentare tutte le professionalità dei medici – ha commentato la nuova presidente – Ospedalieri pubblici e privati, professionisti, universitari, medici di base. Vogliamo essere interlocutori di tutta la realtà lavorativa».

Il consiglio che ha eletto la presidenza è cominciato con un minuto di silenzio in memoria dell’ultimo presidente dell’Ordine Roberto Stella, uno dei primi morti di Covid-19 della nostra provincia. Il gruppo nominato entrerà in carica il primo gennaio del 2021.