Pro Patria, il direttore Turotti ringrazia: “Il gruppo ha fatto squadra”. Pagelle: Galli il migliore di giornata

Dopo 6 partite in due settimane o poco più, di cui una da 120 minuti, il bilancio sorride decisamente alla Pro Patria, che ha portato a casa 5 punti nelle prime tre partite di campionato e sfiorato il passaggio del turno di Coppa Italia. Ad aspettare i tigrotti ci sarà domenica prossima la trasferta a Renate.

Dopo la gara contro la Pistoiese, sono importanti le voci che arrivano dagli spogliatoi biancoblu, una su tutti quella del direttore Sandro Turotti: «Di solito mi faccio vedere mai in sala stampa, e quando lo faccio c’è sempre qualche motivo. Oggi vengo solo per ringraziare a nome della società la squadra, il mister e lo staff tecnico che in questo momento ci hanno dato una mano. È stato un periodo nero, con nove infortuni e problemi di Covid. Il gruppo ha fatto squadra. Tutti insieme, senza dimenticare i collaboratori, abbiamo fatto questi punti a testa alta. Grazie davvero a ognuno, per la voglia e l’attaccamento alla maglia che stiamo dimostrando. Lo stress è fisico ma soprattuto psicologico, per l’emergenza sanitaria. Abbiamo iniziato un percorso attraverso un anno difficile, dobbiamo essere pronti a saltare gli ostacoli per dare soddisfazione ai tifosi che oggi ci hanno fatto sentire tanto calore. Dalla prossima settimana dovremmo recuperare diversi giocatori e spero che ci potranno aiutare per la sfida al Renate».

Continua a guidare la squadra dalla panchina l’allenatore in seconda Massimo Sala, che fa i complimenti ai suoi: «Anche oggi i ragazzi sono stati eccezionali, per la resilienza con cui stanno affrontando questo periodo difficile. Siamo soddisfatti del risultato e della prestazione, in fase di non possesso soprattutto. Non a caso siamo tra le migliore difese del campionato. Adesso staccare due giorni diventa fondamentale dopo un periodo di duro lavoro e impegni ravvicinati».

Migliore in campo – seconda la nostra opinione – Leonardo Galli, che continua ad adattarsi da mezzala e sembra non sentire la stanchezza: «Sono state due settimane intense, l’ultima soprattutto. Le assenze hanno peggiorato la situazione, ma l’abbiamo affrontata da grande gruppo, portandoci a casa cinque punti in sette giorni. Per come si era messa è andata benissimo.Siamo molto giovani, c’è bisogno dell’apporto di tutti per crescere collettivamente e raggiungere gli obiettivi”.

Il suo apporto, vista la duttilità, si sta facendo partita dopo partita sempre più pesante, in particolare in caso di crisi come questa: «Mi trovo bene in tutti e due i ruoli, mezzala ed esterno, e se c’è bisogno faccio entrambi – ha concluso Galli -. Adesso abbiamo qualche giorno per recuperare al meglio, magari anche qualcuno degli infortunati. Ricominceremo a lavorare per poter reggere il ritmo di un’annata strana. Si sente la mancanza del mister, ma è da tanto che siamo insieme, i suoi valori rimangono anche grazie allo staff formato da persone competenti».

PAGELLE

GRECO 6,5: Si fa trovare pronto su un paio di conclusioni dalla distanza. Sicuro nelle prese alte

GATTI 6,5: Vince tutti i duelli di testa e si fa valere per fisico e posizione. Una sola sbavatura nel primo tempo

BOFFELLI 6,5: Continua per necessità a giocare da centrale della linea a tre, ma fa tutto bene e con personalità

SAPORETTI 6: Dei tre dietro è quello che sembra faticare un pochino di più, ma la prestazione è senza dubbio positiva

COTTARELLI 6,5: Quasi impeccabile in fase difensiva, si vede invece poco in avanti

FERRI 6: Riesce a farsi trovare nella posizione giusta in diverse occasioni. In difesa recupera un buon numero di palloni, in attacco gli servirebbe più faccia tosta

Colombo 6: Entra per portate esperienza nel finale, compito portato a termine

BERTONI 6,5: Nel primo tempo gestisce bene i tempi di gioco. Sempre elegante, pochi errori

GALLI 7: È lui il migliore della Pro oggi: ancora adattato al ruolo di mezzala, si fa trovare pronto e corre come un forsennato per tutta la partita. Da incorniciare le due sgaloppate (vedi foto) a fine gara quando gli altri erano in riserva

PIZZUL 6: Altra buona prestazione per l’esterno mancino, che da sinistra si fa apprezzare per un paio di palloni invitanti

KOLAJ 6: La condizione cresce, si rende pericoloso nel primo tempo e va vicino al gol. Deve diminuire gli errori per troppa sufficienza

Latte Lath 6: Tanto movimento ma poca concretezza. Un bel sinistro volante poteva cambiare le sorti della gara ma Perucchini gli ha detto “no”

PARKER 6,5: Lotta e sgomita contro la difesa avversaria con tanta forza. Peccato per non aver avuto qualche pallone in più sotto porta