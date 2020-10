Punto a punto, la Futura si scioglie: Cocche battute 3-1 a Torino

Secondo stop in tre partite per la Futura Volley Giovani che torna senza punti dal “Gianni Asti” di Torino, battuta 3-1 dal Cus Barricalla al termine di una partita che ha messo in luce qualche pecca di troppo nella formazione biancorossa e che, al contrario, ha premiato la squadra piemontese apparsa più vivace sia in attacco sia al muro, ben 15 messi a terra contro i 7 delle Cocche.

Busto Arsizio ha mostrato solo a tratti le proprie qualità (secondo set dominato) ma allo stesso tempo si è smarrita nei finali dei set punto a punto, decisivi ai fini di un risultato finale che tiene la Futura zavorrata nella parte bassa della classifica. Per risalire c’è, ovviamente, parecchio tempo, ma è chiaro che non era questo l’inizio di campionato ipotizzato da squadra, società e tifosi. Ora il calendario si fa migliore, con due turni interni contro il fanalino di coda Montale e contro Marsala, partite da sfruttare per risalire la china di una classifica che – va detto – resta cortissima visto che a parte Roma (a punteggio pieno) nessuna avversaria ha fatto più di 5 punti in due partite.

LA PARTITA

Lucchini si schiera con Latham opposta a Cicolini, Veneriano e Giuditta Lualdi al centro, Michieletto e Carletti in banda più Garzonio libero. Il set di apertura è un lungo spalla a spalla con le due squadre che a turno si sorpassano sino a quota 20. Quando però Busto fallisce il sorpasso, il Cus guadagna un minibreak che dura sino al 25-23.

La replica bustocca è devastante: due ace a testa per Michieletto e Latham, Lualdi colpisce dal centro e quando Chiappafreddo chiama timeout la Futura è già avanti 2-9. Un distacco che Torino riesce a limare un paio di volte senza mai però rientrare, e così Carletti e Lualdi chiudono il parziale sul 14-25, ma rimarrà una vittoria di Pirro.

Il terzo set infatti segue la falsariga del primo: botta e risposta da ambo le parti, pur con il Cus in leggero vantaggio. L’ingresso di Sormani per Latham è positivo e a quota 18 arriva il riaggancio che dura sino al 20-20. Un errore di Latham e un attacco poderoso di Pinto però, rigirano l’inerzia a favore del Barricalla che vince 25-21 e apparecchia la tavola per una scorpacciata da tre punti. Il quarto e decisivo set ha lo stesso copione, pur con un avvio migliore di Busto. A metà cammino arriva il break di Torino (20-15) ma, spalle al muro, le Cocche danno il meglio di sé con Lualti e Michieletto. Sironi però si prende la scena con gli ultimi due punti con cui termina il match, 25-22.

Barricalla CUS Torino – Futura Volley Giovani 3-1

(25-23, 14-25, 25-21, 25-22) Torino: Vokshi 13, Bertone 14, Sainz, Torrese, Gamba (L), Severin ne, Sironi 14, Rimoldi 2, Batte ne, Pinto 16, Ventirini ne, Mabilo 13. All. Chiappafreddo.

FVG Busto A.: Veneriano 12, Nicolini, Michieletto 13, Vecerina ne, Latham 9, A.Lualdi ne, Sartori 1, G.Lualdi 8, Sormani, Carletti 22, Garzonio (L), Zingaro 4. All. Lucchini.

Note FVG. Battuta: errate 8, ace 8. Ricezione: 53% positiva, 42% perfetta, errori 4. Attacco: 37% positività, errori 7, murati 15. Muri: 7.

SERIE A2 – GIRONE OVEST

Classifica (dopo 3 giornate): Roma 9; Marsala, Cus Torino, Pinerolo, Sassuolo 5; Club Italia 4; Mondovì, FVG Busto A., Olbia 3; Montale 0.