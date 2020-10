“Quale percorso di formazione scegliere?” Al Ciofs Open Day “a distanza” e “in presenza”

“Quale percorso di formazione scegliere al termine delle scuole medie?” Il Centro di Formazione Professionale Ciofs di Castellanza organizza Open Day “in presenza” e “a distanza” per conoscere corsi di istruzione e formazione professionale.

Per il 2021/22 al CIOFS di Castellanza saranno presenti i seguenti corsi:

Operatore della ristorazione – allestimento sala e bar

Operatore ai servizi d’impresa

Operatore del benessere – erogazione dei servizi di trattamento estetico

Operatore del benessere – erogazione di trattamenti di acconciatura

Per conoscere e approfondire direttamente le proposte il CFP CIOFS Lombardia di Castellanza propone diversi appuntamenti e modalità per i suoi Open Day in modo da rispettare le norme anti-covid e dare più opportunità ai ragazzi e alle loro famiglie. Gli incontri a “distanza”, ovvero online, saranno giovedì 22 ottobre e lunedì 26 alle 17:30 a cui ne seguiranno due ulteriori di approfondimento giovedì 3 dicembre e mercoledì 9 dicembre, sempre alle 17:30.

Gli Open Day “in presenza” invece si terranno sabato 7 e 28 novembre, dalle 9 alle 13, con turni ogni mezz’ora per un massimo di cinque famiglie. Infine, è previsto un ultimo appuntamento mercoledì 13 gennaio 2021 per i “ministage”, lezioni mirate in laboratorio del settore prescelto.

Per partecipare è necessario prenotarsi sul sito www.ciofslombardia.com.