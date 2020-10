Quali sono i lavori che si possono effettuare da remoto più richiesti?

Vantaggi ed ostacoli nel lavorare da casa

Lavorare da casa è il sogno di moltissime persone. Questo presenta sicuramente tanti vantaggi ma anche alcuni ostacoli. Certamente, uno dei vantaggi principali di lavorare da casa è legato all’indipendenza nel poter scegliere gli orari in cui vorremo lavorare.

Questo non significherà libertà assoluta, visto che, specialmente quando si lavora a determinati progetti per un’altra azienda, ci saranno delle scadenze da rispettare.

Un altro vantaggio è rappresentato dalla riduzione dei costi dovuti agli spostamenti. Gli ostacoli maggiori per chi lavora da casa sono invece le tante distrazioni che possono esserci e che facilmente possono distoglierci dai nostri progetti, portandoci a perdere molto tempo. In questa guida ci soffermeremo su delle vere e proprie professioni da imparare a svolgere, le cui competenze spesso sono richieste dalle aziende anche da remoto.

Le professioni da imparare

Il programmatore web è uno di questo. Per lavorare avrà bisogno di un computer ed una connessione ad internet. Il programmatore deve imparare alcuni linguaggi di programmazione. E’ letteralmente impossibile impararli tutti. Per questo, prima di iniziare un percorso di formazione su un determinato linguaggio, è bene informarsi su quello che ci permetterà di fare, per capire se fa al caso nostro.

Il Copywriter. Siete bravi a scrivere o comunque pensate di poterlo fare per vivere? L’arte di scrivere dei testi informativi, o in molti casi convincenti, magari a scopi pubblicitari, viene sempre più richiesta praticamente da ogni azienda che opera sul web. Potremo, prima di proporci, seguire un corso di scrittura sul web o, ancora più specificamente, un corso come SEO Copywriter, per imparare a scrivere tenendo conto anche dei motori di ricerca.

Il Graphic Designer. Siete affascinati dal mondo delle info-grafiche, o sognate di mettere a frutto la vostra creatività per realizzare la parte grafica di un sito? Allora questo potrebbe essere il lavoro che fa al caso vostro. Si tratta di una professione davvero molto richiesta nella quale dovrete imparare ad utilizzare alcuni programmi quali Photoshop o Illustrator, e mettere a disposizione delle aziende per cui lavorerete tutta la vostra fantasia e voglia di creare.

Il Social Media Manager. Una delle professioni più recenti, nate dall’esigenza di ogni azienda di avere la propria pagina social e di vederla crescere nel numero di followers e di potenziali clienti. Il Social Media Manager si occupa proprio di questo, creando delle strategie uniche per ogni azienda, delle campagne pubblicitarie mirate e di creare dei contenuti accattivanti per i visitatori.

Offrire servizi di traduzione. Parli perfettamente una lingua tanto da sentirti pronto ad effettuare delle traduzioni per delle aziende? La tua competenza è molto richiesta in un campo dove spesso la competenza è più importante delle certificazioni.

Trovare lavoro da remoto può non essere facile, soprattutto per chi è alle prime armi. Esiste un portale per freelance che è uno strumento fantastico per mettere in contatto i FreeLancer con le aziende, un luogo di incontro virtuale dove trovare ed offrire lavoro da remoto.