Quattro nuovi casi di Coronavirus a Ternate

L’Ats Insubria ha confermato la presenza di altri quattro cittadini di Ternate positivi al Coronavirus. Lo ha comunicato il sindaco Lorenzo Baratelli lunedì 12 ottobre.

I nuovi casi si aggiungono agli altri due rilevati attraverso il test del tampone il sette ottobre scorso. In totale il numero di persone contagiate sale quindi a sei.

«I nostri quattro concittadini – spiega il sindaco di Ternate – che hanno appena contratto il virus sono a casa in discrete condizioni e a loro va il nostro abbraccio e l’augurio di pronta guarigione».

«Rinnovo fortemente l’invito – ha però aggiunto Baratelli – a prestare la massima attenzione nel porre in atto tutte le consuete misure di sicurezza al fine di contenere la diffusione del virus. È il momento della responsabilità, il momento in cui ognuno di noi deve fare il proprio piccolo passo per portare a casa un risultato che sarà patrimonio di tutti».