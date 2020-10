Rapporto Inps: oltre cinque milioni di pensionati vivono con meno di mille euro

È stato pubblicato e presentato alla Camera dei deputati il rapporto annuale dell’Inps, Istituto nazionale di previdenza sociale. Nel rapporto si evidenzia la condizione precaria per oltre un terzo dei pensionati italiani che percepisce un reddito inferiore ai mille euro. Una situazione che riguarda ben 5.195.000 pensionati dell’Istituto, il 12,6% della spesa pensionistica che nel 2019 ammontava a 294,3 miliardi. Quasi 1,6 milioni ricevono assegni fino a 500 euro.

Alla fine del 2019 i pensionati Inps totali erano 15.462.177. Per circa 1,27 milioni di pensionati l’assegno è superiore a 3.000 euro per oltre 66,7 miliardi e il 22,7% della spesa complessiva.

QUOTA 100

Nel 2019 sono arrivate all’Inps 229 mila domande, di cui154 mila dal settore privato e 75 mila da quello pubblico. Al 31 dicembre quelle accolte erano 150.253. La spesa pensionistica totale è pari al 16,1% del Pil. Se invece si distingue la spesa previdenziale da quella assistenziale, si scende al 12,7%.