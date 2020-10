Regione Lombardia acquista 500.000 nuove dosi di vaccino antinfluenzale

Regione Lombardia si aggiudica 500.000 ulteriori dosi di vaccino a oltre 11,5 milioni di euro. L’asta si è conclusa con l’acquisto di 100.000 dosi a 11,99€ l’una per una spesa totale di 1.199.000 euro dalla ditta Life’on, a cui si aggiungono 400.000 dosi a 26 euro per una spesa totale a 10.400.000 euro dalla Falkem Swiss.

La nuova convenzione sottoscritta da Aria permette di arrivare così a circa 2,7 milioni di dosi, una cifra che è ancora al di sotto della soglia richiesta per una copertura efficace stabilita al 75%. Il nuovo acquisto è limitato alle sole dosi effettivamente disponibili entro il mese di novembre, periodo in cui va somministrato il vaccino per una copertura adeguata nel momento del contagio influenzale.

Come ricordava l’articolo del Corriere della Sera di lunedì 5 ottobre, la prima gara bandita da Regione andò deserta perché l’offerta di 5,9 euro a dose venne giudicata eccessiva.