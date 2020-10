Regione Lombardia sugli sport di contatto: “Sì agli allenamenti purchè siano individuali”

Calcio, basket e pallavolo ma anche gli sport di combattimento e di arti marziali: cambiano le regole per quanto riguarda gli allenamenti. Le squadra dilettantistiche potranno tornare ad allenarsi (restano sospese le competizioni) ma senza contatto fisico. In buona sostanza si potrà eseguire solo la parte atletica dell’allenamento mentre non si potrà fare la classica “partitella”. Ecco come regola gli sport di contatto la nuova ordinanza emessa da Regione Lombardia e valida da domani 22 ottobre, fino al 13 novembre, .

Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, in relazione agli sport di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti dalle associazioni e società dilettantistiche.

Tutte le società ed associazioni dilettantistiche degli sport di contatto possono svolgere in forma individuale gli allenamenti e la preparazione atletica, a condizione che vi sia assoluta garanzia che, a cura delle stesse società ed associazioni, siano osservate le misure di prevenzione dal contagio, ivi compreso il rispetto continuativo delle distanze interpersonali di almeno due metri.