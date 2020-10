Regioni preoccupate per la gestione dei trasporti pubblici, riunione al ministero

All’indomani dell’entrata in vigore del nuovo dpcm, è prevista per oggi, mercoledì 14 ottobre, la riunione preliminare al Mit (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) per la valutazione di possibili nuove misure sui trasporti prima della scadenza del dpcm.

Le Regioni sollevano preoccupazioni per la gestione del trasporto pubblico, a cui tocca il compito di conciliare salute pubblica ed efficienza del servizio.

«Ora il contagio è tutto il Paese» sottolinea il ministro della Salute Speranza, richiedendo nuove soluzioni condivise. A loro volta, le Regioni spingono anche sulla didattica a distanza per decongestionare i trasporti, ma Conte sostiene

Azzolina: «Le scuole rimangano aperte».