Rescaldina, aperitivo con la storia dedicato a Caterina Sforza

Domenica 25 ottobre ultimo appuntamento del mese con gli “Aperitivi con la Storia” dell’Associazione culturale Storiae. A chiudere il mese al femminile l’appuntamento con “Caterina Sforza: il pugno di ferro della signora di Imola e Forlì”, con relatore Massimo Oggioni.

«Figlia illegittima di Galeazzo Sforza, duca di Milano, moglie bambina di Girolamo Riario, ricco nipote del papa Sisto IV, a fine ‘400 Caterina si trova coinvolta in una girandola di congiure e assassinii che la porteranno in breve a dover prendere in mano di persona il governo delle due città romagnole, contese dai famelici vicini e minate dall’interno da complotti e intrighi».

L’appuntamento è alle 18.30 in biblioteca a Rescaldina. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, ed è possibile prenotarsi scrivendo a storiae.2018@gmail.com