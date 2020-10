Rescaldina, aperitivo con la storia dedicato alle donne nella guerra di secessione

Tornano gli “Aperitivi con la storia” a Rescaldina: domenica 11 ottobre sarà la volta di “Stecche di balena – Le donne nella guerra di secessione americana”.

«Con Francesca Prandina, esperta della materia e autrice del romanzo storico “Come vento Ribelle” scopriremo il ruolo svolto dalle donne in questo conflitto interno agli Stati Uniti di metà ‘800 – spiegano gli organizzatori -. Se la narrativa mainstream ci ha dipinto le donne come angeli del focolare, in trepida attesa degli uomini che tornino dai fronti di guerra, la realtà è stata ben più complessa di così; oltre ai numerosi casi di donne che hanno dovuto riempire i vuoti lasciati dagli uomini nel mondo produttivo ed imprenditoriale, molte sono state anche le donne che hanno partecipato in veste attiva al conflitto, imbracciando le armi e spesso vestendo abiti maschili.

L’appuntamento è alle 18.30 in biblioteca di Rescaldina. Ingresso libero.