Rescaldina, festa social per Halloween con la Contrada Torre

Lo avevano già fatto durante il lockdown, per cercare di tenere alto il morale dei contradaioli e di rimanere uniti anche a distanza. Ora la contrada Torre del Palio di Rescaldina fa il bis per Halloween: quest’anno non potrà girare porta a porta per il quartiere per fare “dolcetto o scherzetto” né festeggiare tutti insieme, ma i rossoblu festeggeranno ugualmente con il concorso fotografico “Una contrada da paura”.

Fino a domenica 1 novembre sul gruppo Facebook della Torre sarà possibile pubblicare foto a tema con la notte più paurosa dell’anno, tra decorazioni e travestimenti. Lo scatto che si aggiudicherà più “like” da parte dei contradaioli e quello scelto dal direttivo rossoblu riceveranno poi un premio: un buono per due aperitivi da asporto da prenotare al Bar Pink Panther.

Già durante i mesi della prima ondata della pandemia la contrada Torre aveva dato sfogo alla fantasia portando sui social tante iniziative, dalla baby dance per i più piccoli per aiutare mamma e papà a districarsi tra smart working e figli alle lezioni di GAG per rimanere in forma anche senza andare in palestra, passando per il contest fotografico #MoraleAltoComeLaTorre per raccogliere le immagini che durante il giorno hanno strappato un sorriso ai contradaioli. Senza dimenticare di stare vicino a chi ha vissuto momenti difficili con il “carrello solidale”: un carrello posizionato, d’accordo con il personale di Eurospin, all’ingresso del supermercato all’incrocio tra via Kennedy e via Gramsci, dove chi ne aveva voglia e possibilità poteva lasciare generi alimentari che poi chi si trovava in difficoltà poteva invece prendere.