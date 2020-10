Ricerche di mercato: il successo delle indagini sul webRicerche di mercato: il successo delle indagini sul web

Il mercato dei dati è diventato un settore dai profitti considerevoli, un risultato raggiunto grazie all’importanza che le informazioni hanno assunto nel mondo digitale di oggi.

Secondo un report di Statista, il comparto legato ai Big Data valeva 169 miliardi di dollari nel 2018 soltanto negli USA, con una stima di crescita interna fino a 274 miliardi entro il 2022.

In base al rapporto McKinsey 2019, negli ultimi anni le aziende che hanno preso decisioni guidate dai dati hanno aumentato i ricavi tre volte di più rispetto alle altre, con il 20% degli utili provenienti dall’uso di ricerche di mercato data-driven.

Uno studio della società NewVantage Partners, invece, ha evidenziato come i vantaggi principali di questo approccio siano la riduzione delle spese, il miglioramento del servizio clienti e una maggiore velocità di azione sul mercato.

È evidente come i dati valgano oggi molti soldi per le aziende, in quanto garantiscono un elevato ritorno sull’investimento, consentono di anticipare le tendenze, ottimizzare i processi aziendali e perfezionare la customer experience.

Ad ogni modo, non basta raccogliere grandi quantità di informazioni e analizzarle, infatti la qualità dei sistemi utilizzati per la comprensione dei dati è essenziale per ottenere indicazioni realmente utili per il business aziendale.

A chi affidarsi per realizzare indagini di mercato personalizzate

Il mercato globale delle analisi dei Big Data è in forte crescita e l’offerta sta diventando sempre più ampia e variegata, come dimostra l’esperienza dell’agenzia CMI.

Le ricerche di mercato di central marketing intelligence sono rivolte a tutte le aziende interessate alla digital transformation, comprese le PMI, con il metodo brevettato Market X-Ray che permette di ottenere informazioni particolarmente utili sul mercato, la concorrenza, il target di utenti di riferimento e il brand.

Le indicazioni proposte da CMI sono semplici da interpretare e da usare per migliorare il proprio business, ottimizzando ogni processo aziendale interno ed esterno, dalle campagne di marketing alla comunicazione online.

Le analisi vengono effettuate utilizzando i Big Data online disponibili, con una portata che raggiunge 195 Paesi nel mondo in 80 lingue differenti, offrendo una soluzione davvero efficace per tutte le aziende che vogliono prendere decisioni guidate dai dati.

Come utilizzare i dati delle ricerche di mercato

Le indagini di mercato consentono di ricevere insight personalizzati, indicazioni utili e dettagliate sul mercato, i competitor, gli utenti e il brand.

Ovviamente, si tratta di un supporto essenziale per la propria azienda, tuttavia bisogna capire come utilizzare queste informazioni, affinché sia possibile trasformare dei dati in un valore reale per il proprio business, ad esempio aumentando il fatturato e incrementando i profitti, proponendo servizi e prodotti in grado di soddisfare le esigenze degli utenti.

Uno degli ambiti in cui l’analisi dei dati offre vantaggi immediati è l’acquisizione di nuovi clienti, fornendo indicazioni preziose per raggiungere gli utenti interessati e trasformarli in consumatori.

Allo stesso tempo, consentono di fidelizzare, grazie a un maggiore coinvolgimento attraverso il perfezionamento della comunicazione online, dei processi di marketing e del servizio clienti.

Una delle principali applicazioni rimane comunque l’ottimizzazione del marketing aziendale, un settore in cui le ricerche di mercato basate sui dati garantiscono un vantaggio competitivo considerevole.

Gli insight, infatti, permettono di ottenere informazioni fondamentali per adottare uno stile di comunicazione adeguato al target di utenti e agli obiettivi da raggiungere, creare campagne pubblicitarie ad alto engagement e interpretare correttamente le tendenze dei clienti e le nuove necessità del momento.

Ad ogni modo, gli impieghi delle indagini di mercato realizzate dallo studio dei dati sono innumerevoli, con effetti diretti sulla gestione del rischio d’impresa, la diminuzione dei costi aziendali, lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, ma anche l’ottimizzazione dei processi organizzativi interni delle imprese.