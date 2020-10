Rimandato l’appuntamento con i De Sfroos a Varese

L’appuntamento con i De Sfroos in programma per giovedì 22 ottobre è rinviato.

Lo comunica lo staff della band che sottolinea che la nuova data verrà comunicata appena possibile. Al momento però, i fan della band capeggiata da Davide Van De Sfroos dovranno aspettare. Annullati quindi sia l’incontro in programma per le 18 che quello delle 21.

Restano confermate le date di mercoledì 28 ottobre a Milano . Spirit de Milan, ore 22.30 per Rock Files Live! di LifeGate Radio, a cura di Ezio Guaitamacchi – ingresso libero previa prenotazione obbligatoria su www.lifegate.it/evento/rock-files-live-folk-rock-dialettale

venerdì 6 novembre FIDENZA (PR), Teatro Magnani, ore 21.00 per Mangiamusica – Limited Edition – ingresso libero previa prenotazione obbligatoria inviando una email al seguente indirizzo teatromagnani@ater.emr.it a partire dal 27 ottobre;

sabato 7 novembre TIRANO (SO), Teatro Mignon, ore 21.00 – ingresso libero previa prenotazione obbligatoria inviando una email al seguente indirizzo info@mynina.live (in collaborazione con Plozza Wine Group).

14 novembre VIGEVANO (PV), Teatro Cagnoni, ore 20.45 – ingresso libero previa prenotazione obbligatoria inviando una email al seguente indirizzo info@promoterpv.it – NUOVA DATA

La ripubblicazione di “MANICOMI” (MyNina / Artist First), primo storico album dei DE SFROOS, è disponibile nei negozi tradizionali in formato CD e deluxe/limited edition (doppio vinile + CD) e su tutte le piattaforme streaming e in digital download (https://desfroos.lnk.to/Manicomi_Pre).