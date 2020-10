Rinnova il soggiorno con 3 consigli e una credenza moderna

Se la disposizione del tuo soggiorno ti ha stancato e vuoi rinnovare il living con un tocco contemporaneo, non è necessario stravolgere completamente gli arredi. Senza cambiare tutto e spendere così troppi soldi, puoi rimodernare il salotto sistemando le luci, scegliendo una diversa palette di colori, trovando nuovi accessori decorativi. Ma tutto solo dopo avere rinnovato la credenza. Insieme ai divani le credenze moderne sono gli elementi d’arredo che più danno carattere al living. Ecco allora tre semplici consigli di grande effetto per rivoluzionare l’aspetto del living senza stravolgere gli arredi.

Scegli una credenza moderna e liberati del superfluo

Per rimodernare il soggiorno la prima cosa da fare è svuotarlo di mobili ingombranti e massicci che tolgono aria e luce. Non solo, i mobili troppo voluminosi incombono sull’ambiente rendendolo cupo e rétro. Opta quindi per credenze moderne dalle linee pulite e dalle dimensioni contenute, sono l’ideale per creare l’illusione di una stanza più ariosa, spaziosa e moderna. Sostituire un vecchio mobile con una nuova madia moderna è l’occasione è perfetta anche per liberarsi di tutti quegli oggetti che si accumulano inutilmente. Certo, non si può buttare tutto, ci sono oggetti utili che vanni conservati, per questo è bene scegliere delle credenze con vani contenitori chiusi da ante eleganti come quelli che propone il celebre marchio italiano Fontanot .

Gioca con la luce per dare carattere al soggiorno

Se vuoi rinnovare il living con un tocco moderno devi usare meglio la luce, naturale o artificiale che sia. Un soggiorno moderno ha bisogno di luce, quindi libera le pareti da credenze alte e imponenti e scegli dei buffet dalle linee contemporanee. Le moderne credenze laccate bianco hanno uno stile pulito e luminoso perfetto per connotare il living con un tocco scandinavo minimale che è sinonimo di contemporaneità. Per rimodernare il soggiorno basta mettere la credenza contro la parete decorata da un unico quadro. Poi ricorda di giocare con la luce che deve riflettersi sulla superficie laccata e illuminare la stanza. A questo punto cambia tende alle finestre: bastano grandi teli bianchi, trasparenti come veli, agganciati ad anelli sobri. Se invece l’opzione è puntare su un look più underground, con una credenza moderna in legno di acacia sbiancato completato da eleganti gambe in metallo ecco che il soggiorno viene subito fortemente caratterizzato dal mood di stile industriale. Alle finestre le tende veneziane permetteranno di giocare con la luce, oscurandola anche completamente per poi zoomare sulla credenza con l’aiuto di faretti orientabili in legno e metallo. Ecco dimostrato come due tipologie completamente diverse di credenze moderne possono diventare protagoniste e dare un’impronta forte e moderna alla stanza.

Mescola gli stili con piccoli dettagli nuovi

Per rimodernare un soggiorno non serve comperare tutti gli arredi nuovi, nemmeno se quelli presenti sono datati. Adottare un unico stile finisce sempre per ingabbiare l’arredamento dentro un’epoca ben precisa, rendendolo datato in un soffio. Mixare è il segreto per avere sempre un ambiente elegante e moderno, dove gli stili si mescolano con gusto. Ecco perché puoi inserire anche un solo pezzo nuovo importante, come una madia dalla connotazione contemporanea per rimodernare il living. Il vecchio divano impreziosito da cuscini dalle geometrie ultra grafiche, la lampada da tavolo stile liberty appoggiata a contrasto sulla essenziale credenza moderna nuovissima, il vecchio tavolo di legno massiccio alleggerito da una allegra mescolanza di sedute colorate e di diversi colori: questi sono esempi per miscelare con gusto mobili vintage con dettagli moderni e creare un ambiente glamour di grande personalità.