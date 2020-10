Riprendono a Varese gli incontri di muto aiuto per genitori separati

Dopo l’ interruzione dei percorsi primaverili dovuti alla pandemia riprendono gli incontri di auto-mutuo-aiuto per genitori separati. Si tratta di 5 appuntamenti dal 16 ottobre fino al 20 novembre con inizio alle ore 20,45 nella sede di via Brunico 29 (interno scuola Salvemini) a Varese.

In questa fase le difficoltà sono aumentate ed accentuate dalle problematiche connesse alla pandemia. L’associazione il Cortile con sede in Varese porta avanti, con queste serate, un confronto e un mutuo aiuto per i genitori separati con l’aiuto di professionisti che approfondiranno tutti i temi e i rapporti nelle famiglie monoparentali. Gli incontri sono liberi e gratuiti.

Le serate saranno rispettose delle direttive Covid 19 con i controlli della temperatura all’ ingresso, il distanziamento e l obbligo della mascherina.

Programma degli appuntamenti

Venerdì 16 ottobre 2020 h. 20.45

PRESENTAZIONE, CONOSCENZA, ASPETTATIVE

Venerdi 23 ottobre 2020 h. 20.45

ELABORIAMO IL DISTACCO E AFFRONTIAMO INSIEME I CAMBIAMENTI

Venerdì 30 ottobre 2020 h. 20.45

GLI ASPETTI LEGALI DELLA SEPARAZIONE

Venerdì 06 novembre 2020 h. 20.45

GENITORI/FIGLI, EDUCHIAMO IN UNA FAMIGLIA MONOPARENTALE

Venerdì 13 novembre 2020 h. 20.45

LA MEDIAZIONE FAMILIARE, CONOSCIAMOLA MEGLIO

Venerdì 20 novembre 2020 h. 20.45

IL NOSTRO VISSUTO, GESTIAMO LE PROBLEMATICHE… CONFRONTIAMOCI. UN MOMENTO DI MUTUO AIUTO

Sabato e domenica 28 e 29 novembre

WEEKEND DI APPROFONDIMENTO