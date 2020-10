Risorse Umane e Marketing, a Baveno al via due nuovi master di Istud

Due master in partenza sul lago Maggiore, a pochi chilometri da Varese, Milano e Novara.

Istud, la prima Business School indipendente in Italia che dal 1970 lavora nel campo della formazione manageriale e della ricerca sul management, organizza due master in Risorse Umane e Organizzazione e Marketing & Digital Management.

Per entrambe le proposte la durata è di un anno (16 novembre 2020-29 ottobre 2021) e comprendono 6 mesi di formazione e da 3 a 6 mesi di stage in aziende nazionali e multinazionali con le quali Istud collabora stabilmente da anni. Le iscrizioni terminano il 12 novembre.

I master si svolgono nella sede di Baveno, sul lago Maggiore, e sono svolti nel rispetto di tutti i protocolli anti Covid e in totale sicurezza per gli studenti e i docenti. Per i partecipanti al Master è prevista la possibilità di accedere ad alloggi completamente arredati ad un prezzo agevolato all’interno di un campus dedicato. Tutti gli spazi sono stati organizzati per garantire il distanziamento tra le persone e la didattica è stata rimodulata alternando momenti in plenaria a sessioni online.

Chi soggiorna nel Campus di Baveno, non avrà bisogno di utilizzare mezzi pubblici per arrivare in aula e avrà la possibilità di accedere ai servizi necessari in maniera comoda e veloce. È stato anticipato il momento in cui ci si potrà recare nel Campus e prendere possesso della propria camera nel residence. Il campus è del tutto operativo e in questo momento circa 50 giovani stano frequentando i master in presenza, alloggiando presso le strutture. Chi lo desidera, potrà raggiugere il Campus dal 5 novembre così da ambientarsi al meglio, conoscere i propri compagni e cominciare a vivere il Master.

Scarica le brochure dal sito www.istud.it/master e scopri come candidarti alle selezioni on line o in presenza.

In caso di necessità individuali o di importanti cambiamenti normativi, è tutto pronto per garantire continuità didattica in modalità Digital Smart Learning.

Istud è un hub in continua evoluzione in cui si generano innovazione, ricerca e interventi formativi che rispondano ai bisogni di crescita di singoli e imprese. Il network Istud di docenti, professionisti ed ex studenti ha un ruolo fondamentale nella progettazione e nel miglioramento continuo dei Master post laurea: è proprio grazie all’ascolto della comunità professionale che l’offerta formativa si evolve di pari passo con le esigenze in costante cambiamento del mondo del lavoro. Per gli studenti, il forte collegamento con le imprese (300 aziende partner, 90 testimonianze aziendali durante l’ultimo anno, 840 offerte di stage inviate in media dalle aziende ogni anno e 90% media del placement) è l’occasione per entrare in contatto coi meccanismi aziendali, comprenderli e fare il proprio ingresso nel mondo del lavoro sapendo già quali obiettivi si desidera raggiungere.

Il Master in Risorse Umane e Organizzazione Universitario di I Livello, giunto alla XXVI edizione, è organizzato da ISTUD e Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È Universitario di I livello e prevede il riconoscimento di 60 crediti CFU. È un Master Specialistico Accreditato ASFOR dal 2003.

Il Master in Marketing & Digital Management, giunto alla XXIV edizione, è Specialistico Accreditato ASFOR dal 2003.