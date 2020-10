Risparmiare sui farmaci: possibile grazie allo sconto su Farmaè con il cashback

I dati parlano chiaro: nel bilancio di una famiglia la voce che riguarda la spesa per farmaci e prodotti per la salute è tra le maggiori. Ogni anno in Italia il settore farmaceutico muove miliardi di euro, una cifra in costante crescita. Insieme ad essa cresce anche il numero di persone che vorrebbe trovare il modo di risparmiare.

Complice anche il lockdown, moltissimi italiani hanno scoperto il vantaggio di servizi come quello offerto da Farmaè, una società leader del settore in Italia e che offre un catalogo di ben 35.000 prodotti. Un vero e proprio shop della salute che si rivolge ad un numero di clienti in costante crescita.

Risparmiare sull’acquisto dei farmaci con Farmaè

Il ruolo di Farmaè è semplice: proprio come altri retailer online questa azienda si occupa della vendita diretta di prodotti e in particolar modo di farmaci, anche se in realtà l’offerta è molto più ampia di quanto si possa credere. Su Farmaè sono disponibili anche integratori e cosmetici, parafarmaci, dispositivi medici (basti pensare a quelli per l’ortopedia) e prodotti per l’infanzia.

Il tutto proposto a prezzi molto concorrenziali e con la comodità di ricevere quanto acquistato direttamente a casa, grazie alla spedizione in tutta Italia. Ottenere uno sconto su Farmaè con il cashback, poi, permette di abbattere ulteriormente i prezzi e di far quadrare il bilancio risparmiando sulla spesa per i farmaci.

Come funziona il cashback Farmaè

Il cashback Farmaè è estremamente facile da utilizzare e non comporta alcun rischio. Si tratta di un classico sistema di cashback, uno strumento che sempre più negozi online decidono di sfruttare per aumentare la clientela e ricevere un maggior numero di ordini.

A differenza del classico sconto Farmaè che diminuisce il prezzo del prodotto, con il cashback il risparmio avviene dopo l’acquisto. Parte di quanto speso torna indietro al compratore che può utilizzare questa cifra per un nuovo acquisto, innescando un circolo virtuoso conveniente tanto per chi vende che per chi acquista.

Il cashback è espresso nella forma di una percentuale che indica quale parte del prezzo d’acquisto verrà rimborsata. Nel caso di un cashback del 2%, ad esempio, per ogni 100 euro di spesa si riceveranno 2 euro da poter riaccreditare sul proprio conto e con cui fare shopping in futuro.

Il cashback funziona?

Tra i tanti sistemi che permettono di risparmiare il cashback è tra i più apprezzati sia dai negozi che dai clienti. Invoglia all’acquisto e nel farlo sembra avere un impatto sul compratore maggiore di quello del tradizionale sconto. Con il cashback parliamo infatti di cifre concrete che vediamo riaccreditarci e non di risparmi che spesso hanno l’aria di essere puramente virtuali (i famosi metà prezzo).

Certo, le percentuali possono apparire modeste, ma se rapportate a cifre importanti come quelle investite ogni anno per la spesa medica, è facile rendersi conto di come il cashback possa impattare notevolmente sul risparmio di una famiglia media.